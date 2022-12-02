Tatvan Belediyesinden evde ücretsiz kuaför hizmeti

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından yaşlı, engelli ve hastalara yönelik evde ücretsiz kuaför hizmeti veriliyor.

Tatvan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü insan odaklı hizmet çerçevesinde özel gereksinimli bireyler ve yaşlı vatandaşlara yönelik evde berber hizmeti veriyor. Tatvan Belediyesi; yaşlı, hasta ve özel gereksinimli vatandaşların kişisel bakımlarına destek olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla hizmeti ayaklarına kadar götürüyor. Hayata geçirilen çalışma ile Tatvan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde gerekli tespit çalışmaları yaparak hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları evlerinde tıraş ediyor. Ücretsiz olarak yapılan hizmetten şimdiye kadar 28 engelli, yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaş yararlandı.

Evinden çarşıya gelerek tıraş ihtiyacını gideremeyen vatandaşları belediye bünyesinde ücretsiz tıraş ettiklerini belirten Berber Hakan Ergenç, “Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani ilk göreve başladığı zaman böyle bir projesinin olduğunu ve böyle bir işi yapabileceğimi sordu. Kendisiyle çalışabileceğimi, bu şekilde benim için de güzel olacağı için bu görevi kabul ettim. Belediye başkanımızın görev süresinden beri ilçede bulunan yaklaşık 28 bakıma muhtaç insanı ziyaret ediyoruz. Bizleri arayarak ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığımız isimler var. Bizleri çağırdıkları zaman tıraşlarını yapıyoruz. Onlarla oturup sohbet ediyoruz, dertlerini dinliyoruz. İstekleri olursa belediye başkanımıza iletiyoruz” diye konuştu.

Yapılan hizmetin ücretsiz olduğunu ifade eden Ergenç, “Yaklaşık 3,5 yıldır bu şekilde çalışıyoruz. Çarşıya gelerek tıraş ihtiyacını gideremeyen insanlarımız var. Bunlar, belediyenin Alo 153 numarasını veya belediyemizi bizzat arayarak bize ulaşıyorlar. Bana adres ve telefon düştüğü zaman ben hemen iletişime geçip kendilerini ziyaret ediyorum. Bu hizmetimiz aynı zamanda ücretsizdir. Belediyemizin aynı zamanda bizi görevlendirmesi ile gidiyoruz. Evlerine gittiğimiz hastalardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz” dedi.

Çarşıya gitmeden evde berber hizmeti aldığından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Doğan Eker adlı vatandaş da, “Kronik hastayım. Bronşit ve belde rahatsızlığım var. İlaç kullanıyorum. Benim için çok sıkıntılı bir durum. Belediyemiz tarafından yapılan bu hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar devamlı geliyorlar. Hakan abiyi aradığımız an gelip tıraşımızı yapıyor. Çok memnunuz ve devamının da gelmesini istiyoruz. Bütün engelli veya yatalak olan kardeşlerimizin hepsinin bu projeden yararlanmasını istiyoruz. Böyle bir hizmet verildiği için mutluyuz. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tatvan Belediyemize ve başkanımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.