Tatvan Belediyesinden Bitlis Eren Üniversitesinde dezenfekte çalışması
TATVAN BELEDİYESİ TARAFINDAN BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİNDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Tatvan Belediyesi tarafından Bitlis Eren Üniversitesinde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
6 Eylül Pazar günü yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde yeni tip korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamından Tatvan Belediyesi dezenfekte ekibi tarafından Beşminare Mahallesi’nde bulunan Bitlis Eren Üniversitesinde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Tatvan Belediyesi Veteriner Hekimi Sefer Durmuş, korona virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden bugüne dezenfekte çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Pazar günü yapılacak KPSS öncesi sınava girecek olan vatandaşlarımızın sağlığını göz önünde bulundurarak sınav salonlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla üniversite binası, ortak kullanım alanları, sınıflar, amfiler ve toplantı salonlarında dezenfekte işlemlerini tamamladık” dedi.
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