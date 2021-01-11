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Tatvan Belediyesi’nden Azad’a destek

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Serabral Parsi (CP) hastası 20 yaşındaki Azad Nurullah Özdemir’in yazdığı ‘Engelsiz Hayatlar’ kitabından 100 adet alarak destek oldu.

BİTLİS 11.01.2021, 16:12
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Tatvan Belediyesi’nden Azad’a destek

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Serabral Parsi (CP) hastası 20 yaşındaki Azad Nurullah Özdemir’in yazdığı ‘Engelsiz Hayatlar’ kitabından 100 adet alarak destek oldu.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, göreve geldiği ilk günden bu yana hassasiyetle yanaştığı özel vatandaşların yaşama daha iyi adapte olması için çalışmalar gerçekleştiriyor. Sürekli olarak rehabilitasyon merkezlerinde ve programlarda özel vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Geylani, “Azad Nurullah Özdemir ile ilk tanışmamız rehabilitasyon merkezinde oldu. Azad rahatsızlığı nedeniyle ailesinin ve sevenlerinin destekleri ile yaşamını sürdürüyor. Hastalığına rağmen Azad yılmamış hikâyeler, tiyatro oyunları ve şiirler yazmış. İlk şiir kitabını da basmış. Bizde Tatvan Belediyesi olarak Azad’a destek olmak için 100 adet kitap aldık. Azad’ı ve ailesini tebrik ediyorum. Azad’ın yaşamının tüm özel vatandaşlarımıza ve ailelerine örnek olmasını istiyorum” dedi.

Azad’ın babası Mahsun Özdemir ise Azad’ın 2001 yılında İstanbul’da dünyaya geldiğini belirterek, “Doğum esnasında oksijensiz kaldığı için Serabral Parsi (CP) hastalığına yakalandı. Azad belli bir yaştan sonra yazmaya merak sardı. Kendi kendine klavyede yazmayı öğrendi. Aldığı eğitimlerle yazı yazmaya başladı. Bir gün Azad bana ‘şair olmak istiyorum’ dedi. Bizde neden olmasın, biz senin her zaman arkandayız dedik. Azad ise zamanla yazmaya başladı. Baya bir azim gösterdi, mücadele verdi. En sonunda 80-90 civarı şiiri birikti. Bizde bu şiirleri başkalarının yardımı ile derleyip toparladıktan sonra kitabını çıkardık. ‘Engelsiz Hayatlar’ adlı bir kitap. Ardından kitaplarını internet üzerinden ve Tatvan’daki kitap kırtasiyeler üzerinden satmaya başladık. Çok güzel tepkiler aldık. Kitabı herkesin almasını tavsiye ederim. Okurken keyif alabileceğiniz bir kitap. Son olarak Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’ye Azad’a verdiği desteklerden dolayı teşekkürler edip kendisine selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.
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