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Tatvan Belediyesinden ağaç budama çalışması

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

BİTLİS 24.11.2020, 16:38
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Tatvan Belediyesinden ağaç budama çalışması
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Bitlis’in Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

Tatvan Belediyesi, ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için budama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ağaçlarda budama çalışması gerçekleştirmeye başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler; park, bahçe ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra bulvar ve caddelerdeki refüjde çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Şehrin belirli noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla kamuya açık alanlar daha estetik bir görünüme kavuşturulması sağlanıyor. Çalışmalar sırasında gerek halk sağlığı gerekse çevre düzenlemesi de ön planla tutuluyor.
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