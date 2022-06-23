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Tatvan Belediyesi Spor Kulübü futbol altyapı seçmeleri başlıyor
Bitlis’in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü altyapı kategorilerinde gerçekleştireceği oyuncu seçmeleri başlıyor.
BİTLİS 23.06.2022, 17:15
Bitlis’in Tatvan Belediyesi Spor Kulübü altyapı kategorilerinde gerçekleştireceği oyuncu seçmeleri başlıyor.
Altyapı çalışmalarına yönelik faaliyetlerini sürdüren mavi-beyazlı spor kulübü, futbola ilgisi olan ve genç yetenekleri keşfedebilmek için oyuncu seçmelerine başladı. Antrenörler eşliğinde Tatvan İlçe Stadyumunda yapılacak maçlarda forma giyecek 11-19 yaş aralığındaki yaklaşık 300 genç; ikili mücadele, pas, gol ve top sürme gibi konularda değerlendirmeye alınacak.
Kayıt yaptıran sporcuların 25 Haziran Cumartesi tarihinde saat 13.00’da Tatvan İlçe Stadyumunda seçmelere katılmaları gerektiği belirtildi.