Tatvan Belediyesi depremzede kadınları unutmadı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla ilçeye yerleşen 600 depremzede kadın için özel program düzenlendi.

Tatvan Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla deprem bölgesinden ilçeye yerleşen 600 kadına özel yemek programı düzenlendi. Program, Aile Danışmanı Duygu Yiter tarafından kadınlara yönelik söyleşiyle başladı. Söyleşiye depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Yiter, “Böyle güzel bir organizasyonda depremzede kadınlarla birlikte bir araya geldik. Onların acılarını bir nebze olsun paylaşmak için yaraları tamamen iyileştiremeyeceğiz ama en azından onların yaralarını sarmaya yardımcı olmak bu güzel organizasyonla birlikte vesile olduk. İnşallah onlara birazcık da olsa o anı unutturup geleceğe dair ümitli bir şekilde hayata bakmalarını sağlarız. Onlar bizim şu an misafirlerimiz. Biz ev sahipliği olarak inşallah bu misafirliği en güzel şekilde yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okundu. İlahilerin ve duaların da okunduğu programda kadınlara karanfil dağıtıldı.

Programın sonunda Başkan Geylani’nin eşi Gülsüm Geylani, depremzede kadınların masalarını tek tek gezerek onlarla yakından ilgilendi.

Öte yandan, depremden en çok etkilenen çocukları da unutmayan Tatvan Belediyesi, şenlik düzenleyerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı.

“Deprem günü kıyametin senaryosunu yaşadık”

Adıyaman’dan Tatvan’a gelen depremzede Semra Bilgiç, Tatvan’da çok güzel ağırlandığını dile getirerek, “Halamın gelini burada sağ olsun bizi misafir olarak evlerinde ağırladılar. Belediyede sağ olsun bize bayağı bir destek çıktı. Psikolojimiz bozuktu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bizlere program düzenlendi. Ölmüşlerimize Fatiha ve mevlit okutuldu. Allah hepsinden razı olsun. Bizi çok güzel ağırladılar. Biz bu beklentide değildik. Gerçekten çok memnun kaldık. Allah hepsinden razı olsun. Böyle misafirperver olduğunuzu da bilmiyorduk. Biz deprem günü kıyametin senaryosunu yaşadık diyebilirim. Yani bir buçuk dakika içerisinde her şeyimiz bir varmış bir yokmuş gibi bir anda gitti. Akrabalarımızı kaybettik. Çok üzüntülüyüz, anlatılmayacak acı duygular içerisindeyiz. Biz kendi şehrimizi bırakıp gelmek istemiyorduk. Çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Sırf onlar için bir değişiklik olsun diye buraya geldik. Sağ olsunlar hepsi bizi çok güzel ağırladı. Belediye başkanına da buradan çok çok selamlarımızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hiç tanımadık, görmedik ama Tatvan halkı gerçekten süper insanlar” dedi.

“Depremzedelere moral olsun diye böyle bir etkinlik yaptık”

Depremzede kadınların ve çocukların yaralarını sarmak için etkinlik düzenlediklerini ifade eden Pınar Işık da, “Programımızda aile danışmanı tarafından söyleşi verildi. Daha sonra da yemek ikramında bulunuldu. Depremzedelere moral olsun diye böyle bir etkinlik yaptık. Bence kadınların hislerini anlamak çok zor. Çünkü yaşayan ancak anlayabilir. Biz sadece onların az da olsa acılarını paylaştık. 600’e yakın kadın burada vardı. Çocuklarla birlikte ayrı etkinlikler oldu” diye konuştu

“Programa 600’e yakın depremzede kadın katıldı”

Programa ilginin yoğun olduğunu dile getiren Günay Çetin ise “Bugün Tatvan Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanımız Mehmet Emin Geylani’nin düzenlediği bu programa depremzede kadınları davet ettik ve hepsini ayrı ayrı ağırladık. Hepsinin tabii ki acıları vardı. Onların acılarını bizler de paylaşıyoruz. Belki bir nebze olsun onlara bir mutluluk, bir katkıda bulunmak için bir araya geldik ve güzel bir etkinlikti. Öncelikle bu düzenlemeyi yapan başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Programa Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir’in eşi Pelin Demir ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin eşi Gülsüm Geylani’nin yanı sıra ilçede misafir olarak ağırlanan depremzede kadınlar ve çocukları katıldı.