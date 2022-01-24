TATSO Başkanı Adabağ fotoğraf sanatçılarıyla bir araya geldi

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkanı Bilal Adabağ, TATSO tarafından Bitlis ve ilçelerinin tanıtımı ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında ildeki fotoğraf sanatçılarıyla bir araya geldi.

Daha öncesinde de organize edilen istişare toplantısının devamı olarak ildeki fotoğraf sanatçılarını ağırlayan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, çektikleri bir birinden güzel fotoğraflarla Bitlis ve ilçelerini sosyal mecrada en güzel şekilde tanıtan fotoğraf sanatçılarına teşekkürlerini iletti. Tanıtım noktasında neler yapılabileceği hususunda da toplantıya katılan fotoğraf sanatçılarıyla tek tek istişare edip fikir alışverişinde bulunan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, fotoğraf sanatçılarının gönüllü olarak yürüttükleri bireysel çalışmaları örgütsel bir çalışmaya dönüştürme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Tanıtımın bir ayağını da fotoğraf sanatçıları işbirliği ile yürütmek istediklerini ifade eden Adabağ, bu noktada oda olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarına vurguladı. Çalışmadaki temel amacın Bitlis ve ilçelerini bir bütün olarak tanıtılması olduğuna dikkat çeken Adabağ, yapılacak çalışmaların en kısa sürede en güzel şekilde meyvelerini vermeye başlayacağına inandığını dile getirdi.

Toplantıya katılan fotoğraf sanatçıları da, TATSO koordinesinde yürütülen tanıtım çalışmalarına ellerinden gelen desteği sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, tanıtım noktasındaki ilgi ve alakalarından ötürü TATSO Başkanı Bilal Adabağ’a teşekkürlerini ilettiler.

Gerçekleştirilen toplantıda TATSO Başkanı Bilal Adabağ’a TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit de eşlik etti.