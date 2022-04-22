Tarım aracıyla tır çarpıştı: 4 yaralı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde ‘patpat’ olarak bilinen tarım aracı ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Güroymak ilçesine bağlı Değirmen köyü yakınlarında meydana geldi. Patpat ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.