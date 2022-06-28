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Süphan Dağı’nın eteklerinde organik bal üretimi
BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı’nın eteklerinde organik bal üretimi devam ediyor.
BİTLİS 28.06.2022, 12:05
BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı’nın eteklerinde organik bal üretimi devam ediyor.
Geven bitkisinin yoğun olarak bulunduğu bölgede aracılık yapan Mehmet Akbay, Adilcevaz’ın bitki örtüsü ve hava şartları bakımından bal üretimine uygun yerlerden biri olduğunu söyledi. Adilcevaz’da bulunan Türkiye’nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı’nın eteklerinde bar üretimi yaptığını belirten Akbay, “Süphan Dağı’nın eteğinde bulunan geven, kekik ve benzeri çiçeklerden faydalanan arılarımızdan aldığımız bal tamamen organiktir” dedi.