Süphan Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na, mevsimin ilk karı yağdı.

İlçede dün etkili olan sağanak yağış, 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı’nın zirvesi beyaza bürünürken, Adilcevaz ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.