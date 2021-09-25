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Süphan Dağı zirvesine mevsimin ilk karı yağdı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na, mevsimin ilk karı yağdı.
BİTLİS 25.09.2021, 11:39
Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı’na, mevsimin ilk karı yağdı.
İlçede dün etkili olan sağanak yağış, 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte Süphan Dağı’nın zirvesi beyaza bürünürken, Adilcevaz ve çevresindeki yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.