STK’lardan Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne “Sit Alanı” ziyareti

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) öncülüğündeki Sivil Toplum Kuruluşları heyeti, Bitlis’te Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerini içine alan “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ile ilgili Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

TATSO Başkanı Bilal Adabağ’ın yanı sıra Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İkram Baran, Tatvan Belediyesi İmar Müdürü Ecvet Baysal, Tatvan Ziraat Odası Başkan Vekili ve Tatvan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Müdürü Gülçin Kızılca, Tatvan Muhtarlar Derneği Başkanı Servet Eskin, TATSO meclis üyeleri, sit alanına giren ilçe merkezindeki mahalle muhtarlarının yer aldığı Tatvan STK heyeti ziyaret çerçevesinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile bir araya geldi. 30 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilgi karar nedeniyle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yaşanan sorun ve sıkıntıların dile getirildiği ziyarette, sürecin son durumu görüşülüp konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Harita Mühendisi Servet Avcı’nın da yaşanan sorunlarla ilgili teknik bilgi paylaştığı toplantıda, sürecin en doğru ve hızlı şekilde yönlendirmesi adına heyet üyelerince fikir ve öneriler sunuldu. Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı da iletilen hususların yakın takipçisi olacağını vurgulayarak, ilgili yerlere ulaştırılması noktasında üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getireceklerini ifade etti.