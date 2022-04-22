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Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “O halde İstanbul halkı da, İBB’nin zamlı faturalarını ödemesin”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası polemiğine değinerek, “İstanbul halkı, İBB’nin zamlı faturalarını ödemesin” dedi.

BİTLİS 22.04.2022, 11:13
Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık: “O halde İstanbul halkı da, İBB’nin zamlı faturalarını ödemesin”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektrik faturası polemiğine değinerek, “İstanbul halkı, İBB’nin zamlı faturalarını ödemesin” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA’ya yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun bir süredir Cumhurbaşkanlığı adaylığı uğruna yapmadığının kalmadığını ve bir gece için otele 6 bin 794 Euro ödeyen birinin, elektrik faturası ile gündeme gelmesinin trajikomik olduğunu ifade etti. Palabıyık, “Ülkenin ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun süredir altılı masanın etrafında dönüyor ve temel isteği ise cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinde yoğunlaşıyor. Kılıçdaroğlu aday olabilmek için her şeyi yaptı ve şimdide elektrik faturası ile gündeme geldi. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP’nin yönetiminde, o halde buradan şu çağrıyı yapmak yerinde olur; İstanbul halkı, İBB’nin zamlı faturalarını ödemesin" diye konuştu.

“Otele gecelik 6 bin 794 Euro ödeyen biri, elektrik faturası ile gündeme gelemez”

Lüks otellerde kalarak gecelik inanılmaz fiyatlarda faturalar ödeyen Kılıçdaroğlu’nun, elektrik faturası üzerinden polemik ürettiğini sözlerine ekleyen Palabıyık, “Lüks bir otele gecelik 6 bin 794 Euro ödeyen bir isim kendi elektrik faturasını ödemiyor. Bu eylem biçimi birbiriyle uyuşmayan davranış teorilerine dahil edilebilir. Yani birey, belirli konularda çıkarına göre davranıyor ve hangi eylem biçimi bireye fayda sağlıyorsa birey, o eylem biçimine yönelebiliyor. Kılıçdaroğlu, 102 bin TL’lik bir odanın faturasını ödeyebilirken, 1000 TL’lik bir faturayı ödeyememeyi kamuoyuna açıklayamaz. Bu tutum, birileri tarafından Kılıçdaroğlu’na söylenmiş tutumlar olabilir. Özellikle son dönemlerde Kılıçdaroğlu ve CHP bileşenlerinin görüştüğü kişilere dikkat edince, bu tür eylemlerin neden yapıldığı daha net anlaşılabilir. ‘Ekrem İmamoğlu kartı’ gibi ifadelerin gündeme düşmesi ile birlikte, Kılıçdaroğlu’nun yeniden sahneye çıkma çabası tesadüf değildir” dedi.

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