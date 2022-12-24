Sosyolog Adem Palabıyık: “Meral Akşener ismi, ’beyaz toroslu’ günler ile anılıyor”

Sosyolog Prof. Dr. Adem Palabıyık, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener isminin bölge halkı hafızasında ‘beyaz toroslu’ günler ile anıldığını söyledi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyolog Palabıyık, Kürt toplumsal hafızasının kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmadığını belirterek, "Özellikle de 1990’lı yıllarda yaşananlara bakılınca Meral Akşener’in, Kürt toplumsal hafızasındaki yeri çok nettir. Unutmamak ve unutturmamak gerekiyor ki Meral Akşener ismi, bölgede beyaz toroslu yıllar ile hatırlanır. Meral Akşener en tartışmalı dönemlerde İçişleri Bakanlığı yaptı. Özellikle 28 Şubat ve Susurluk dönemlerinde aldığı kararlar ile gündem olmuştu. 90’lı yıllar bölge için ise karanlık dönemleri temsil ediyor. Özellikle beyaz torosların dolaştığı sokaklar, Akşener’in İçişleri Bakanlığı dönemine denk geliyor. Bölge halkının toplumsal hafızası için Akşener karanlık bir geçmişi temsil ediyor. Bölge halkının toplumsal hafızası ve toplumsal bilinci, Akşener ile alakalı olarak çoktan karar vermiş durumdadır. İmamoğlu’nun, Akşener’in tercihi olarak kabul edildiği düşünülürse aslında İmamoğlu’nun, tercihen seçilen sıradan bir isim olmadığı da ortaya çıkıyor” dedi.

“Bölge halkı AK Parti ile huzur buldu”

Palabıyık, AK Parti’nin bölge halkının huzura kavuşması için elinden geleni yaptığını söyleyerek, “Cumhurbaşkanımız elini taşın altına koydu ve çözüm sürecini başlattı ama PKK ve PKK terör örgütünü destekleyenler buna izin vermedi. Özellikle FETÖ’nün PKK ile işbirliği, çözüme dair tüm girişimleri alt üst etti. Bölge halkı ancak AK Parti ile huzur buldu. Hem devlete olan güven arttı hem de AK Parti, cumhuriyet tarihi boyunca bölgeye yapılmayan bütün yatırımları yaptı. Özellikle ulaşım ve ticaret ağı ile birçok ili birbirine bağladı ve yerel esnafın güçlenmesinin önünü açtı. Şurası açık ki, AK Parti bölgede kaybederse bölge halkına değer veren başka bir isim çıkmayacak. Hiç kimse Cumhurbaşkanımız kadar bölge halkına sahip çıkmadı, sahiplenmedi” diye konuştu.