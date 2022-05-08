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Sosyolog Adem Palabıyık: "Diyarbakır anneleri 980 gündür Anneler Günü’nü kutlayamıyor”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, “Diyarbakır anneleri, 980 gündür Anneler Gününü kutlayamıyor. Vebali, müsebbibi olan HDPKK’nın üzerindedir” dedi.

BİTLİS 08.05.2022, 23:55
Sosyolog Adem Palabıyık: "Diyarbakır anneleri 980 gündür Anneler Günü’nü kutlayamıyor”

Sosyolog Doç. Dr. Adem Palabıyık, “Diyarbakır anneleri, 980 gündür Anneler Gününü kutlayamıyor. Vebali, müsebbibi olan HDPKK’nın üzerindedir” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, Diyarbakır annelerinin evlat özlemlerinde neredeyse bin güne yaklaştığını ve bunun sebebinin HDPKK olduğunu ifade etti. Palabıyık, “Yine bir Anneler Gününü de, Diyarbakır anneleri evlatlarının özlemiyle geçirdi. Yıllar önce evlatlarının kaçırılması ile büyük özlemin başladığını biliyoruz. Anneler bu sebepten üç yılı aşkındır eylem yapıyorlar. Ve evlatlarının kaçırıldığı HDP il binası önünden cesurca PKK’ya ve HDP’ye meydan okuyorlar. Ama HDP de PKK de o kadar seslendirilen isyana rağmen hem gözlerini hem de kulaklarını kapatmış vaziyetteler. Onlar anneliğin ne demek olduğunu bilmiyorlar. Çadırda bekleyen annelerin sabrını ve direncini de bilmiyorlar. Annelik çok naif ve güçlü bir duygudur. Siyasetin ve her türlü negatif tutumun üstündedir. HDP ve PKK bir gün mutlaka kaybedecektir. PKK’nın kandıracağı genç kalmadığı için bütün gücüyle saldırdığını biliyoruz ama bu saldırıların hiçbir karşılığı olmayacak, çünkü devletimiz bu konuda her türlü tedbiri en yüksek düzeyde almıştır. Bugün Diyarbakır’dan artık PKK’nın kandırdığı çocuklara dair haberler gelmiyorsa bunda Diyarbakır annelerinin de payı büyüktür. Anneler, küçücük bir çadırdan bütün terör dünyasına meydan okudular ve kazanıyorlar. Evlatları gelen annelerin sevincine inşallah bekleyen anneler de ortak olacaktır. Ama bilinmelidir ki, Diyarbakır anneleri 980 gündür Anneler Gününü kutlayamıyor. Bunun günahı da vebali de, müsebbibi olan HDPKK’nın üzerindedir. Annelerin vebali, HDPKK’yı yerle bir edecektir” dedi.

"Bir anne şöyle demişti, ’artık evlatlarımıza sarılmak istiyoruz’. Gözyaşlarımı tutamadım"

Açıklamalarına bu annelerin direnişi ile devam eden Sosyolog Palabıyık, şunları kaydetti:

“Annelik hem kültürümüzde hem de dinimizde oldukça kutsal ve değerli bir kavramdır ve annelik, geleneğin en önemli parçasıdır. Annelik kavramı kadında içkindir ve tecrübe ile öğrenir. HDPKK’nın bu duyguyu anlamasının imkanı yoktur. Çünkü HDP’de anneliğin kadrini ve kıymetini bilen bir kadın da mevcut değildir. Kadınlık ile annelik çok farklı iki olgudur, HDP’li hiçbir kadın vekil, Diyarbakır annelerinin hislerini anlayamaz ve acılarını paylaşamaz. Çünkü nöbetteki annelerin evlatlarının dağa kaçırılmasına bizzat ortak olmuşlardır. HDP’li Semra Güzel’in de, bu kaçırma eylemlerinde baş aktör olduğu elde edilen görüntülerle netleşmiştir. Yine de her şeye rağmen, Diyarbakır annelerinin eylemi, dünyadaki en güçlü ve büyük sivil direniştir. Görüştüğüm bir anne ‘artık evladıma sarılmak istiyorum. HDPKK bizi görmüyor mu, bunların hiç mi vicdanı merhameti yok? Neden sessiz kalıyorlar?’ Bu ifadeler bir evlat olarak gözlerimi yaşartmıştı, onların acılarını paylaşmak ise çok yüce bir duyguydu”.

“Bir anne şunu söyledi: Evladımın kokusunu özledim. En büyük gün evladımın geldiği gündür”

Diyarbakır anneleri ile yaptığı görüşmelerde anneler için en güzel günün evlatlarının geldiği gün olacağını ifade ettiklerini sözlerine ekleyen Palabıyık, “Diyarbakır anneleri görüşmelerde en mutlu günlerinin evlatlarının geldiği gün olacaklarını ifade ettiler. Evlatları gelen aileler ile paylaştıkları mutluluğun da görülmeye değer olduklarını belirttiler. Bir anne şunları söyledi; Evladımın kokusunu özledim. Elbiselerini sürekli yanımda tutuyorum. Artık evladımın kokusunu sarılarak almak istiyorum. O benim evladımdı, nasıl kıydılar, nasıl kanına girdiler, nasıl kandırdılar? Defalarca HDP binasına gittim ama her defasında beni içeri almadılar. Sonra gelip görüşmediler bile. Bana sürekli yalan söylediler. Bir anneye yalan söylenir mi, hele ki konu evlat ise? Rabbim, benim yüreğimdeki acıyı onlara yaşatsın’. Bu sözler duygu doluydu. Anneliğin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu daha net anlamaya başlamıştık. Diyarbakır anneleri gibi diğer illerde direnen anneler de aynı duyguları besliyordu. Ama ne PKK ne de HDP onların sesini duymuyordu. Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası yüreklerinin umutla dolduğunu ifade eden anneler, evlatlarının gelmesini sabırla beklemeye devam ediyorlar. Rabbim yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

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