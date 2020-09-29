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Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

BİTLİS’TE SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

BİTLİS 29.09.2020, 17:21
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Sosyal medyada terör propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı

Bitlis’te sosyal medyada terör propagandası yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışma neticesinde, Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesinde ikamet eden C.Ö. isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü propagandası yaptığı bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Konu ile ilgili Mutki Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararına istinaden 28 Eylül 2020 günü C.Ö. isimli şahsın Kavakbaşı beldesinde ikamet ettiği evinde yapılan aramada; 4 adet akıllı cep telefonu, 1 adet tuşlu cep telefonu, 2 adet sim kartı, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 2 adet mikro Sd hafıza kartı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere Mutki Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, şüpheli C.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” denildi.

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