Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında hayata geçirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi bünyesinde Bitlis’in Güroymak ilçesindeki öğrenciler sinemayla buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında öğrencilerde ve toplumda milli, kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünün gelişmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen "Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi bünyesinde öğrenciler sinemayla buluştu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Güroymak Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak, “Milli Eğitim Bakanlığımızın ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın’ projesi bünyesinde 2 bin öğrencimizi Güroymak Belediyesinin tahsis ettiği araçlarla Tatvan ilçemizdeki sinemaya götürmeye başladık. Güzel projeleri için bakanlığımıza, destekleriyle projeyi gerçekleştirmemizi sağlayan ve öğrencilerimizin bu mutluluğu yaşamasına vesile olan Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilimiz Ramazan Cankaloğlu’na şükranlarımızı sunar, sevgili öğrencilerimize iyi eğlenceler dileriz” dedi.