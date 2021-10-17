Şehit Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında kabri başında anıldı

Van’ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, şehadetinin ikinci yılında Bitlis’in Ahlat ilçesindeki kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi’ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen programda; Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk ve şehitlikteki diğer şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Anma programı sonunda Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve katılımcılar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün ailesini evinde ziyaret etti.

Anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, askeri erkan, ilçedeki şehit aileleri ile Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün aile fertleri ve vatandaşlar katıldı.