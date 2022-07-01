Şehidin vasiyet ettiği külliye inşaatı devam ediyor

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Van’ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde çıkan çatışmada şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün vasiyeti olan cami ve külliye inşaatında incelemede bulundu.

Kaymakam Dağ ve beraberindekiler, külliye içerisinde bulunan yatılı hafızlık Kur’an kursu inşaatını gezerek Şehit Eren Öztürk’ün babası Kerem Öztürk ve Şehit Eren Öztürk’ün vasiyette bulunduğu cami imamı ve Kulaksız Mahallesi Cami, Minare ve Kur’an Kursu Yaptırma Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Fikret Dağ’a ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sinan Aydoğdu, Ahlat Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık da eşlik etti.