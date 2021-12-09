Sahil güvenlikten Vali Çağatay’a ziyaret

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, beraberindeki Sahil Güvenlik Karadeniz İkmal Destek Komutanı Yarbay Tuncay Bakırcıoğlu ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ile birlikte Vali Oktay Çağatay’ı ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan’ın Van Gölü üzerindeki faaliyetleri ile ilgili bilgi vermesinin ardından Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığına yeni görevlerinde başarılar dileyen Vali Çağatay, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçün engellenmesi kapsamında denizlerimizde sürdürdüğü yoğun ve kesintisiz mücadeledeki tecrübelerini ve sahip olduğu denizcilik kültürünü Cumhurbaşkanının “Sahil Güvenlik Komutanlığının Van Gölü’nde konuşlanmasına” ilişkin kararları doğrultusunda Van Gölü’nde de 1 Eylül itibariyle başlamıştı.