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Sağlıkçılardan kök hücre bağışı

Bitlis Sağlık Müdürü Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, Tatvan Devlet Hastanesi yöneticileriyle birlikte Kızılay’a kök hücre bağışında bulundu.

BİTLİS 11.06.2022, 08:13
Sağlıkçılardan kök hücre bağışı

Bitlis Sağlık Müdürü Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, Tatvan Devlet Hastanesi yöneticileriyle birlikte Kızılay’a kök hücre bağışında bulundu.

Kızılay tarafından Tatvan Devlet Hastanesi önünde kök hücre bağış kampanyası düzenlendi. Vatandaşların da bağışta bulunduğu kampanyaya bir destek de sağlık personellerinden geldi. Kök hücre bağış aracını ziyaret eden Bitlis Sağlık Müdürü Uzm. Dr. E. Kübra Dindar Demiray, Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Gökmen Reyhanlı ve hastane yöneticileriyle kök hücre bağışında bulundu.

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