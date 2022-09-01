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Sağlık Müdürü Demiray’dan kazada yaralanan hemşireye ziyaret
BİTLİS (İHA) – Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Emine Kübra Dindar Demiray, Ahlat ilçesinde 24 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan hemşireyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
BİTLİS 01.09.2022, 11:22
BİTLİS (İHA) – Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Emine Kübra Dindar Demiray, Ahlat ilçesinde 24 Ağustos tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan hemşireyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Ahlat Devlet Hastanesinde görev yapan Esma Gençer, 24 Ağustos tarihinde Ahlat-Tatvan karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Gençer’e ilk müdahale Ahlat Devlet Hastanesinde yapıldı. Ardından Tatvan Devlet Hastanesine sevk edilerek ameliyata alınan Gençer’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Emine Kübra Dindar Demiray ve hastane yöneticileri, hemşirenin durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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