Bitlis’in Ahlat ilçesinde “Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor” projesi bünyesinde restorasyonu tamamlanan mezar taşları turizme kazandırıldı.

Ortak Kültür Mirası Türkiye ve AB Arasında Koruma ve Diyalog-II Hibe programı ile desteklenen, Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) tarafından yürütülen proje ile turizme kazandırılan mezar taşları için açılış programı düzenlendi. Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı girişinde düzenlenen açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Ahlat Doğa ve Kültürel Mirası Yaşatma Derneği (ADER) Başkanı Samet Adıyaman, projeyi güzel bir şekilde yürüttüklerini belirterek, emek veren tüm paydaşlara ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da, çok önemli bir buluşma noktasında bulunduklarını ifade ederek, “Burada emek sarf eden dernek başkanımıza, kaymakamlık ve kazı ekibimize teşekkür ediyorum. Tüm üniversitelerimizin Ahlat’taki bu kültürel mirasın ihyası için alarma geçmesi lazım. Bu miras, bizden sonraki nesillere de ulaştırılacak kadar kıymet arz edecek niteliktedir. En büyük Türk İslam Mezarlığı bu ülkedeyse, bu ülkenin tapu senedi burasıdır ve bura sizin öz yurdunuzdur” dedi.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ise bir projenin daha sonuna geldiklerini ifade ederek, “Bugüne kadar bizlerin yanında olan tüm paydaş kurumlarımıza, kazı ekibimize, dernek yönetimimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki projelerimizde de bu bir ön adım olur diye temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Selçuklu Meydan Mezarlığı gezilerek, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Eski Ahlat Şehri Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz’dan bilgi alındı. Kulaz, açılışa katılanlara hem mezarlıkla ilgili hem de proje neticesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra gezilen resim sergisi ve kokteylle birlikte açılış programı sona erdi.