Rektör Yardım’dan Mevlid Kandili mesajı
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. ERDAL NECİP YARDIM, MEVLİT KANDİLİ MÜNASEBETİ İLE BİR MESAJ YAYIMLADI.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Mevlid Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Rektör Yardım, yayımladığı mesajda, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin (sav) dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesini bu gece hep birlikte idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek doğumu asırlar önce müjdelenen Hazreti Muhammed’in tesis ettiği toplumsal yapı, tüm insanlığın varmak istediği nihai noktadır. Bozulmak istenen huzur ve kardeşlik ortamını daha da güçlü bir şekilde tesis etmek için kandillerin oluşturduğu manevi iklim, biz Müslümanlar için önemli bir fırsattır. Af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı bu müstesna zamanlarda edilen tüm duaların kabul olması temennisiyle Mevlid Kandili’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için sağlık, huzur, kardeşlik ve hoşgörü iklimini geliştirmesine hizmet etmesini diliyor; İslam âleminin, aziz milletimizin, Bitlislilerin ve üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizin Mevlid Kandili’ni kutluyorum” dedi.
|İmsak
|05:58
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:44
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Galatasaray
|6
|10
|4. Karagümrük
|6
|8
|5. Çaykur Rizespor
|6
|8
|6. Kasımpaşa
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Erzurumspor
|5
|7
|11. Başakşehir
|6
|7
|12. Beşiktaş
|5
|7
|13. Gaziantep FK
|6
|7
|14. Sivasspor
|5
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|6
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3