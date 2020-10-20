Rektör Yardım’dan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine ziyaret

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’yı makamında ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, gerçekleştirdiği ziyarette Rektör Karakaya ile kalite çalışmaları, pilot üniversite projeleri, uzaktan eğitim çalışmaları ve üniversiteler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin çalışmalarını başarılı bulduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yardım, yapılan çalışmalardan dolayı Rektör Karakaya ve ekibini tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Yardım, misafirperverliği için Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya teşekkür etti.