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Rektör Yardım’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BEÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. ERDAL NECİP YARDIM, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI NEDENİYLE BİR KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

BİTLİS 28.10.2020, 11:10
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Rektör Yardım’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Türk milletinin asırlar boyu hürriyetinden, dininden, vatanından ve onurundan taviz vermektense ölmeyi tercih eden asil ve aziz bir millet olduğunu belirten Yardım, “Milletimiz, omuz omuza vererek büyük bir kararlılık içinde 29 Ekim 1923’te tüm dünyaya bir kez daha iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ispat etmiştir. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı tebrik ediyor, milletimize sağlık, mutluluk, huzur ve esenlik diliyorum. Cumhuriyetimizin 97’inci kuruluş yıldönümü kutlu olsun” dedi.

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