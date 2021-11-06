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Pomza ve perlit madeni ile ilgili sektör sorunları masaya yatırıldı

Bitlis’te bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" kapsamında pomza ve perlit madenleriyle ilgili sektör toplantısı düzenledi.

BİTLİS 06.11.2021, 09:23
Pomza ve perlit madeni ile ilgili sektör sorunları masaya yatırıldı

Bitlis’te bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" kapsamında pomza ve perlit madenleriyle ilgili sektör toplantısı düzenledi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve paydaşlarla birlikte DAKA destekli olarak düzenlemiş olduğu 3 günlük "Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu", 2. gün programı kapsamında düzenlenen sektör toplantısıyla devam etti. Sektörel sorunların tespit edilip çözüm yolları konusunda istişarelerde bulunmak üzere Bitlis Eren Üniversitesi Konuk Evinde düzenlenen toplantıya Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, yurtiçi ve yurt dışından akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı. Gün boyunca akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden sempozyumun ardından akşam düzenlenen sektör toplantısında ise sektörün sorun ve sıkıntıları masaya yatırıldı. Toplantıya katılan sektör temsilcileri sorunları iletirken, akademisyenler ise çözüm yolları ve önerilerini dile getirdi.

Davetlilerin de tek tek görüşlerini ifade ettiği toplantıda özellikle pomza ve perlit madenin farklı sektörlerde kullanılması ve bu değerli madenlerden katma değeri daha yüksek ürünler elde edilmesi konusuna dikkat çekildi. Toplantıda konuşan Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, pomza ve perlit madenini ilk kez Bitlis’te gördüğünü ifade ederek, her iki madenin önemine dikkat çekti.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise değerli iki madeninin sempozyum sonucunda elde edilecek değerli bilgilerle daha da değerli bir maden haline geleceğine inandığını söyledi.

Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban da, madenlerin bölgeye katacağı değerin farkında olduklarını, bu anlamda da bu madenlere yönelik çalışmalar içerisinde olduklarını dile getirdi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da, sadece Bitlis’in değil bölgenin kaderini değiştirebilecek iki madenle ilgili yapılan çalışmalar ve sempozyum için emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

TATSO olarak her iki madenle ilgili şimdiye kadar yürüttükleri çalışmalardan bahseden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ ise bu madenlerin israf edilmeden en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, bu madenlerden katma değeri daha yüksek ürünler elde etmek ve bu değerli iki madenin bölge ekonomisine olan katkısını arttırmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Düzenlenen toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

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