POMEM 27. mezunlarını verdi

Bitlis’teki Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) bu yıl 27. mezunlarını verdi.

POMEM bahçesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, POMEM’i birincilikle tamamlayan Mehmet Ceyhan’ın teşekkür konuşması yapması ve ardından yaş kütüğüne plaket çakması ile devam etti. Polis adaylarına her zaman hukuk doğrultusunda mesleklerini icra etmeleri tavsiyesinde bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Burada karşımızda her biri eşi benzersiz olan, kendini vatanına, milletine ve ülkesine gönül vererek meslek aşkıyla parıldayan 452 öğrencimizin, onur ve şeref dolu meslek yolculuğunun ilk adımının hatırasını paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Polisimiz, halkın düzen ve güvenliğinin istenen seviyede kurularak, toplumdaki maddi ve manevi kayıpların azaltılması, kamu düzeninin temini, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevlerini, büyük bir fedakârlıkla gecesini gündüzüne katarak yerine getirmektedir. Bu uğurda canlarını ortaya koyarak çalışan tüm emniyet mensuplarımızı canı gönülden kutluyorum. İnsanın hayatında en güzel hatıraları ve dostlukları kazandığı şahsiyetinin teşekkül ettiği en önemli mekân şüphesiz okuldur. Meslekî eğitiminizi tamamladığınız okullar; sizlerle, kendini vatanına, milletine, devletine adayanların buluştuğu kutsal bir mekâna da dönüşmüştür. Okullarımız, polislerimizi yetiştirirken onların meslekî bilgi ve donanımlarının yanında ahlâkî ve vicdanî değerlerle yoğrulmuş bireyler olmalarına bilhassa dikkat etmekte ve özen göstermektedirler. Bugün yaşadığınız onur ve sevincinizi sizlerle birlikte yürekten paylaşıyorum. Sizler için bugün çok önemli ve anlamlı bir gün. Bin bir zahmet ve emekle yetiştirmiş olduğunuz biricik evlatlarınızın bugün vatanı, milleti ve ülkesi için çok donanımlı bir şekilde meslek hayatına başladığını ve mezun olduklarını görüyorsunuz. Yetiştirdiğiniz evlatlarınızla ne kadar gurur duysak azdır” dedi.

Vali Oktay Çağatay’ın konuşmasının ardından Muğla Marmaris’te meydana gelen orman yangını bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Eğitim Merkezlerinin Mezuniyet Törenine katılan katılımcılara telefon bağlantısıyla hitap etti.

Dereceye giren öğrencilere Vali Çağatay ve protokol üyeleri tarafından diploma ve hediyelerinin verilmesi ile devam eden tören, polis adaylarının yemin etmeleri ile sona erdi.

Törene Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Vekili Necmi Menteş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Okulu Müdürü Kazım Kaman, ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile öğrenci ve aileleri katıldı.