Özgüzelderespor BAL ligine galibiyetle başladı

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor, Vangölü Sportif Faaliyetlerspor’u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan alarak başladı.

Bitlis 8 Ağustos Stadında Vangölü Spor Kulübünü misafir eden Özgüzeldere Spor, taraftarının da desteği ile rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. 10 kişi kalan rakibi karşısında 38’inci dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Özgüzeldere Spor, lige 3 puanla başladı.