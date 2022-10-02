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Özgüzelderespor BAL ligine galibiyetle başladı
Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor, Vangölü Sportif Faaliyetlerspor’u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan alarak başladı.
BİTLİS 02.10.2022, 17:11
Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Özgüzelderespor, Vangölü Sportif Faaliyetlerspor’u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan alarak başladı.
Bitlis 8 Ağustos Stadında Vangölü Spor Kulübünü misafir eden Özgüzeldere Spor, taraftarının da desteği ile rakibini 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. 10 kişi kalan rakibi karşısında 38’inci dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçen Özgüzeldere Spor, lige 3 puanla başladı.