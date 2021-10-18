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Ortaokul öğrencileri özel eğitimli öğrenciler için etkinlik düzenledi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bir program düzenledi.

BİTLİS 18.10.2021, 22:25
Ortaokul öğrencileri özel eğitimli öğrenciler için etkinlik düzenledi

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bir program düzenledi.

Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenledikleri etkinliğe özel eğitimli öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Programda ortaokul öğrencileri ve özel eğitimli öğrencilerin birlikte ilahiler okuması renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler ve eğitim liderleri birçok etkinlikle bu özel günü kutladı.

Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu yönetimi, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice Mevlit Kandillerini yaşamayı temenni ettiler. Program balon ve ikram dağıtımı ile son buldu.

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