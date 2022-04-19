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Öğretim Üyesi Adem Palabıyık: “HDP ve İhsan Eliaçık, bölge gençlerini deizme ve ateizme sürüklüyor”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, HDP’nin ve İhsan Eliaçık’ın din ile alakalı söylemlerinin bölge gençlerini olumsuz etkilediğini söyleyerek, “HDP ve İhsan Eliaçık, bölge gençlerini deizme ve ateizme sürüklüyor” dedi.

BİTLİS 19.04.2022, 16:07
Öğretim Üyesi Adem Palabıyık: “HDP ve İhsan Eliaçık, bölge gençlerini deizme ve ateizme sürüklüyor”

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, HDP’nin ve İhsan Eliaçık’ın din ile alakalı söylemlerinin bölge gençlerini olumsuz etkilediğini söyleyerek, “HDP ve İhsan Eliaçık, bölge gençlerini deizme ve ateizme sürüklüyor” dedi.

Doç. Dr. Adem Palabıyık, gündeme ilişkin İHA’ya yaptığı açıklamada, bölgede HDP ve İhsan Eliaçık gibi isimler ve yapılar tarafından din konusunda özellikle izlenen yanlış politikalar sebebiyle gençlerin kaybedildiğini ifade etti. Palabıyık, “Maalesef, bölgedeki bazı yapılar ve isimler, İslam dini ile alakalı çok hatalı söylemler dile getiriyor. Dinimizin temel öğeleri belirlidir ve din sosyolojisi açıdan İslam dini, Allah’ın varlığını kabul ile birlikte Hazreti Muhammed’in son peygamber olduğunu ve diğer bileşenleri de kapsayan bir niteliğe sahiptir. İslam dininin mensupları olan Müslümanlar sadece Allah’ın varlığını kabul etmez, aynı zamanda peygamberleri, melekleri, ahireti, kazayı ve kaderi de kabul ederler. Bunlar nastır, İslam dininin Amentü’südür. Peygambersiz bir din olmaz, olamaz. Fakat özellikle HDP’de din adına konuşanlar ve İhsan Eliaçık gibi isimler bu konuyu çarpıtmaktadır. Kendilerine sosyalist İslamcılar ismini yakıştıran bir yapı, bölgede İslam dinini tahrip etmeye başladı. HDP de, demokratik İslam kavramı ile gençleri zehirlemeye çalışıyor. Demokratik İslam Kongresi’nden sonra çıkarılan fetvalara aldanan Kürt gençlerinin çoğu namazı terk etmiştir. Hatta Kur’an ayetleri dışında diğer dini kaynakları (hadis, sünnet, vb.) geçerli olarak kabul etmemeye başlamışlardır. Böylelikle amaç önce peygamberi, vahyi ve diğer öğeleri unutturmak, yani gençleri deizme sürüklemek sonra da İslam dinini tamamen hafızalardan silmektir. Gençlerin ateist olması hem HDP’nin hem de İhsan Eliaçık gibi isimlerin işine gelecektir. Çünkü zehirlenen düşünceleri yönlendirmek daha kolay olacaktır. Özellikle bölgede etkin olarak gücünü koruyan medreselerin bir an önce gençler ile ilgilenmesi, bunların yanında dernek ve vakıfların daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir. Peygambersiz İslam, günümüzün en büyük tehlikesidir” diye konuştu

“Bazı ilahiyatçıların sözleri HDP’nin tavrı ile örtüşüyor”

Özellikle bölge üniversitelerindeki ilahiyat fakültelerinde görev yapan bazı isimlerin söylemlerinin HDP ile örtüştüğünü sözlerine ekleyen Palabıyık, “Kimseyi zan altında elbette bırakmak istemem ama bölgedeki öğrenciler inanılmaz anlamda etkin bir iletişim ağına sahip. Özellikle HDP’nin, İslam karşıtlığını aşikâr hale getirmesi ile birlikte neredeyse hiçbir akademisyen İslam konusunda çaba sergilemiyor. Bölgede akademisyen olmak sadece ders vermek anlamına gelmez. Mesela ilahiyatçılar artık İslami yayınevlerinden kitap alımı yapmamaya başladı, daha çok sola yakın yayınevlerini tercih ediyorlar. Öğrencileri PKK’nın ideolojisinden uzak tutmak da akademisyenlerin en önemli görevleri arasında yer almalıdır. Mesela şu an HDP, yönlendirdiği gençlerin ilahiyat fakültelerine yerleşmesini istiyor. Çünkü ilahiyat fakültelerinde öğretmen olarak atanma sayısı oldukça fazla, yani iş garantisi var ve İslam dinini tahrip edebilecek bir başlangıç da ancak bu şekilde ilerleyebilir. PKK ve HDP, yıllardır İslam ile mücadele ediyor fakat hiçbir zaman zafer elde edemedi, inşallah edemeyecek de. Lakin, izledikleri yöntem çok tehlikeli görünüyor. HDP’nin tek amacı yönlendirebileceği peygambersiz ve vahiysiz bir İslam oluşturmaktır. Böylece akıl ile koordine edilebilen seküler İslam projesi hız kazanabilir. Özellikle devletten intikam almaya yemin etmiş sol ile birlikte Kürt gençlerinin yaşam ritüelleri HDP tarafından belirlenmeye çalışılıyor. Yine benzer kışkırtıcı tutumlar Eliaçık’ın ‘Hükümete karşıyız ama devletimizin, ordumuzun yanındayız diyen şaşkınlar, hükümet, devlet, ordu hepsi bir oldu; tek adam oldu. Atı alan Üsküdar’ı geçti, Üsküdar’da sabah oldu’ twitinde de kendini ortaya koymuştur. Yine aynı isim ‘Kanton Savunmasını’ gündeme getirmiştir. HDP özellikle bazı ilahiyatçılardan bulduğu kirli yüz ile Kürt gençlerini PKK’ya kazandırmaya çalıştırmaktadır. PKK uğruna ölmeyi şehit sayan bir zihniyetin, bir an önce bölgeden sökülüp atılması gerekmektedir. PKK’nın zemin kaybetmesinin ardından HDP izlediği yöntemi değiştirmiş ve Kürt gençlerinin ideolojik olarak çökerterek, PKK’ya kazandırmayı tercih etmiştir. Buna asla ve asla izin verilmemelidir. Özellikle de bölgedeki seküler bir dil kullanan ilahiyatçıların daha çok dikkatli olması ve HDP’ye hizmet edecek tavırlardan kaçınması gerekmektedir” dedi.

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