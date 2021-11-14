Öğretim Görevlisi Subaşı’nın çektiği kır çiçekleri posta pulu oldu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı’nın Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çekmiş olduğu kır çiçekleri fotoğrafları PTT tarafından posta pulları olarak basıldı.

Türkiye’nin sayılı kelebek fotoğrafçılarından biri olan ve çektiği fotoğraflarla bölgenin tanıtımına katkı sunan Öğretim Görevlisi Oktay Subaşı’nın Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çekmiş olduğu birbirinden renkli kır çiçekleri posta pulları sayesinde milyonlara ulaşacak. Öğretim Görevlisi Subaşı, PTT’nin 2021 pul koleksiyonları arasına giren kır çiçekleri pullarından 36 milyon basım gerçekleştirildiğini söyledi. Çektiği fotoğraflarla özellikle bölgedeki doğal güzelliklerin tanıtılmasını amaçladıklarını belirten Subaşı, “Çektiğimiz fotoğrafların bu gibi projelerde değerlendirilmesi ve milyonlara ulaşması sevindirici bir durum. Bizim fotoğraftaki asıl amaçlarımızdan birisi de yaşadığımız ilin, bölgenin ve ülkemizin güzelliklerinin herkes tarafından bilinir olmasıdır. Bu amaçla Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çekmiş olduğum kır çiçekleri de PTT tarafından posta pulu olarak basıldı. İlk etapta 5 ayrı kır çiçeği fotoğrafından oluşan pullardan 36 milyon basıldı. Bu gibi projelerde yer almak ve ülkemizin doğal güzelliklerin tanıtılmasına katkı sunmak mutluluk verici” dedi.