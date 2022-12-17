Öğenciler tarihi El Aman Hanını gezdi

BİTLİS (İHA) – Bitlis Sadettin Aka Ortaokulu öğrencileri, 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devletinin Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından yaptırılan El Aman Hanı’nı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi çerçevesinde Sadettin Aka Artaokulu öğrencileri tarihi El Aman Hanı’nı ziyaret etti. Gençlerin millî ve manevi değerlerini benimseyen, ahlaki ve kültürel değerleriyle iç içe eğitimine devam eden ve bu değerleri yaşantısında uygulayarak koruyan bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi ile Tatvan ilçesinde harekete geçildi. Proje çerçevesinde Sadettin Aka Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler, 16. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devletinin Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından yaptırılan El Aman Hanını gezdi. Meraklı gözlerle tarihi El Aman Hanını gezen çocuklar görevliler tarafından bilgilendirildi.