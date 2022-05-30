Nemrut’un maskot ayıları kış uykusundan uyandı

Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Nemrut Krater Gölü çevresinde bulunan ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen ayılar kış uykusundan uyandı.

Aylardır kış uykusunda olan ayılar, havaların ısınmasıyla uyanarak kışın tükettikleri besini tekrar almak için kamp kuran ve piknik yapan insanların bıraktığı artık yiyecekler için gece ortaya çıktı. Nemrut Krater Gölü’nün maskotları olan ayılar, birçok yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmuştu. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen krater gölünü kendilerine yaşam alanı oluşturan ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

’Avrupalı Seçkin Destinasyonlar’ projesi bünyesinde Tatvan ilçesindeki 2 bin 2900 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş ve biyolojik türleri ile zengin florasında birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, özellikle Nemrut kalderasında gözlemleyip kayıt altına aldığı ayı, tilki, tavşan ve domuz gibi hayvanların belgeselini yapmıştı. Bu yılda Nemrut Krater Gölü’nde kamp kurarak kış uykusunda uyanan ayıları ilk kez görüntüleyen Önen, özellikle ayı ve tilki sayısında geçmiş yıllara nazaran azalma olduğunu söyledi. Önen, “Çok uzun yıllardan beri buradaki dağları gözlemlemekteyim. Sadece dağları değil uzayı da gözlemlemekteyim. Buradaki dağlarda ayılar, kurtlar, tilkiler, domuz, kirpi ve tavşan gibi birçok canlı türü var. Geçmiş yıllara kıyasladığımızda tilki ve ayıların popülasyonlarının daha az olduğunu görmekteyiz. Birkaç yıl önce bu dağlara baktığımız zaman çok rahat bir şekilde onlarca ayı ve tilkiyle karşılaşabiliyorduk. İçinde bulunduğumuz mayıs ayının sonları haziran ayının başlarına doğru özellikle vahşi hayvanların uyanma zamanı. Yer yer nadirde olsa karşılaşabiliyoruz. Gece tavşan, tilki, ayı ve domuz gibi hayvanlarla karşılaşıyoruz. Bizde bu güzelliğe tanıklık etmek için hem gözlemliyoruz hem de gözlemlediğimizi kayıt altına alıyoruz. Bu konuyla ilgili geçen yıllarda belgesel çalışmamız oldu. Yine uzay çalışmamız oldu. Çektiğimiz uzay karelerini okullarda sergiler yapıp konferans tarzında öğrencilerimize sunumlar yaptık. Bitlis bu yönüyle şahane bir yer hem berrak gökyüzüyle hem de doğadaki birçok hayvan popülasyonunun fazlalığıyla güzel bir coğrafyada yaşıyoruz” dedi.