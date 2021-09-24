banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi

Nemrut Kalderası, UNESCO’nun Küresel Jeopark Ağı’na dahil edilme çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nın UNESCO’nun Jeopark Ağı’na dâhil edilmesi için toplantı düzenlendi.

BİTLİS 24.09.2021, 16:14
Nemrut Kalderası, UNESCO’nun Küresel Jeopark Ağı’na dahil edilme çalışması

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’nın UNESCO’nun Jeopark Ağı’na dâhil edilmesi için toplantı düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesinde yapılan toplantıya Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve birçok katılımcı katıldı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Kalderası’nın UNESCO’nun Küresel Jeopark Ağı’na dâhil edilerek tüm dünyaya tanıtılması için çalışmalar ele alındı. Nemrut Dağı ve Nemrut Kalderası ile Nemrut Krater Gölü’nü kapsayan jeopark projelerini yürütmek ve jeopark alanı oluşturmak için görüş alışverişinin yapıldığı toplantı, katılımcıların önerilerini sunmasıyla son buldu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0