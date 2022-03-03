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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz terörist değiliz. Başkalarının toprağını ele geçirmiyoruz” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın hedefinin Ukrayna’ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Yeterli silahımız yok” ifadelerini kullanarak. "Bizin hedefimiz burada savunma ve özgürlük" dedi.
Mutki’de sel hasara neden oldu
Bitlis’in Mutki ilçesinde meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.
BİTLİS 03.03.2022, 18:03
Bitlis’in Mutki ilçesinde meydana gelen sel maddi hasara neden oldu.
Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle Mutki’ye bağlı 15 köyde maddi hasar oluştu. Mutki İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun, 15 köyde yol ve içme suları hatlarında hasar oluştuğunu, ekiplerin ise aralıksız çalıştığını belirtti.