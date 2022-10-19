Muhtarlardan Vali Çağatay’a ziyaret

BİTLİS (İHA) – Kentten görev yapan mahalle muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay’ı makamında ziyaret etti.

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle İdari ve Denetim Müdür Vekili Hüsamettin Yıldız, Bitlis Muhtarlar Derneği Başkanı ve üyeleri, Vali Çağatay’a bir ziyaret gerçekleştirdiler. Muhtarlık teşkilatının yerel demokrasinin en önemli taşlarından biri olduğunu belirterek makamında bir süre muhtarlarla sohbet eden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Oktay Çağatay, “Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede ve köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu önemli kamu görevini ifa eden bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

İdari ve Denetim Müdür Vekili ve Muhtarlar Derneği üyeleri ise bu anlamlı günde nazik kabullerinden dolayı Vali Oktay Çağatay’a teşekkür ettiler.