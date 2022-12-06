Müdür Öztürk: “Gençlerimizde bir bilinç oluşturmalıyız”

Bitlis’in Tatvan Gençlik Merkezince “Dünya Gönüllüler Günü” dolayısıyla yapılan etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.

Tatvan Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla kutlama yapıldı. Gençlik merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen program, günün anlam ve önemine dair konuşmalarla başladı. Ardından gönüllülük konulu slayt gösterisi yapılırken, gönüllü gençler ve gençlik liderleri arasında çeşitli yarışmalar yapıldı. Bilgi yarışmasında dereceye giren gençlere madalya verildi. Unutulmaz bir gün geçiren gençler, müzik ekibiyle de doyasıya eğlendi.

Program, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Gençlerde gönüllülükle ilgili bilinç oluşturulması gerektiğini belirten Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Reşat Öztürk, “Gençlerimizle bugün Dünya Gönüllüler Günü’nü kutlamak üzere toplandık. Gençlerimizde bir bilinç oluşturmalıyız. Gençlerimizin gönüllü olmaları gerektiğini, gönüllülüğün ne olduğunu, hangi alanlarda çalışma yapabiliriz şeklinde bir çalışma içerisindeyiz. Gençlerimizi devamlı burada ağırlıyoruz. Bazen bir yaşlıya, hayvana yardım etmenin bazen de doğamıza sahip çıkmanın gönüllü olduğunu ve gençlerimizin mutlaka bu gönüllülüğün içerisinde yer alması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Gençler için güzel bir gün olması için kutlama yaptıklarını söyleyen Gençlik Lideri Murat İlbars ise “Bugün Dünya Gönüllüler Günü çerçevesinde merkezimizde program düzenledik. 120 gencimiz katıldı. Bu çerçevede yıl içerisinde yapmış olduğumuz faaliyetlerimize katılan gençlerimizi davet ettik. Güzel bir gün olsun istedik ve çok da güzel oldu. Açılış konuşmaları ile başladı, ardından gönüllülük üzerine slayt gösterisi ve bilgi yarışması gerçekleştirdik. Oyunlar oynadık ve son olarak da müzik etkinliği ile programımızı sonlandırdık. Bugüne özel pasta kesimi yaptık. Yıl içerisinde programlarımız devam edecek. Gençlik merkezi olarak gönüllülük ağını genişleterek her yıl faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Programa Bitlis İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Reşat Öztürk, Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, gençlik liderleri ve yaklaşık 120 gönüllü genç katıldı.