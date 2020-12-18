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Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına 112 mektup
Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğrenciler, yeni tip korona virüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları duygu dolu mektuplarla teşekkür etti.
BİTLİS 18.12.2020, 16:26
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğrenciler, yeni tip korona virüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına yazdıkları duygu dolu mektuplarla teşekkür etti.
Tatvan Van Gölü İlkokulu 2.,3. ve 4. sınıf öğrencileri, sağlık çalışanlarına destek olmak için yazdıkları mektupları, Van Gölü ilkokulu Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarına gönderdi.3.Sınıf öğrencilerinden Elif Sena Taşkın mektubunda “Dünyanın değerli kahramanları, bir gün covid-19 bitecek ve güneş doğacak” dedi.
Okul müdürü Şahin Ballıkaya ise öğrencilerinin sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattığını söyledi.Mektuplar Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliğine teslim edildi.
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