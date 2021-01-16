Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Selçuk:"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden y
Minik Mualla’nın çizdiği resim "Dijital Resim Sergisinde” yerini aldı
Bitlis’in Tatvan ilçesi Mehmetçik İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Mualla Gülfem Kulu’nun çizmiş olduğu resim "Türksat 5A’nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisinde” yerini aldı.
BİTLİS 16.01.2021, 13:32
2
Bitlis’in Tatvan ilçesi Mehmetçik İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Mualla Gülfem Kulu’nun çizmiş olduğu resim "Türksat 5A’nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisinde” yerini aldı.Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından çocukların uzaya ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen "Türksat 5A’nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisi" ne Tatvan ilçesinden Mehmetçik İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Mualla Gülfem Kulu da bir resim ile katılım gösterdi. Türksat 5A’nın yolculuğunu resmeden Mualla Gülfem Kulu, yaptığı resimle "Türksat 5A’nın Yolculuğu Dijital Resim Sergisinde” sergilenen resimler arasında yer aldı. Sergide yer alan resim ile ilgili Tatvan ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer’i ziyaret eden Mualla Gülfem Kulu, yaptığı resmi İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer’e takdim etti. Minik öğrenciye tebriklerini ileten Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yaptığı etkinlik çocuklar için hem çok faydalı hem de uzay konusunda farkındalık oluşturacak nitelikte. Bizler de çocuklarımızın böyle etkinliklere katılmasını destekliyoruz. Öğrencimizin de bu güzel resmi bize armağan etmesi mutluluk verici. İlçemizden bu sergiye katılım gösterilmesinden dolayı onur duyduk. Resim konusunda istekli ve başarılı olan öğrencimiz Mualla Gülfem Kulu’ya da bu yolda başarılar dilerim" dedi.
5°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|17
|26
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü