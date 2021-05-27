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Milletvekili Nasır’dan Başkan Çoban’a ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bitlis’in Ahlat Belediyesini ziyaret etti.

BİTLİS 27.05.2021, 15:22
Milletvekili Nasır’dan Başkan Çoban’a ziyaret

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bitlis’in Ahlat Belediyesini ziyaret etti.

Ahlat Belediyesine gelen Milletvekilli Nasır’ı belediye girişinde Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, belediye birim amirleri ve belediye meclis üyeleri karşıladı. Daha sonra Başkan Çoban’ın makamına geçen Milletvekili Nasır ve berberindekiler, burada bir süre ilçede yapılan yatırımlar hakkında istişarede bulundu.

Başkan Çoban, ilçede yaptıkları ve hayata geçecek projeler hakkında kısa bir brifing sundu.

Daha sonra Başkan Çoban, ziyaret anısına Milletvekili Nasır’a Ahlat bastonu hediye etti.

Milletvekili Nasır buradaki ziyaretinin ardından Adilcevaz ilçesine hareket etti.
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