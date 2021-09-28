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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Bitlis ziyareti

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bitlis’te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

BİTLİS 28.09.2021, 21:28
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Bitlis ziyareti

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bitlis’te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Muş’tan karayoluyla Bitlis’e gelen Yalçın, Bitlis Eren Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ı ziyaret etti. Daha sonra Bitls Belediyesine geçen Yalçın burada Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile kısa bir görüşme yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz’ı da makamında zityaret eden Yalçın, itfaiye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, akşam saatlerinde Bitlis Öğretmenevi’ne geçerek burada üyeleriyle akşam yemeği yedi. Yalçın ardından toplantı salonuna geçerek, ‘Genişletilmiş İl Divanı’ toplantına katıldı.

Burada üyelere yönelik açıklamalarda bulunan Yalçın, geceyi Bitlis’te geçirecek. Yalçın karayoluyla Siirt’te geçecek.

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