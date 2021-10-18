Malatyalı damat, dede mesleğini Tatvan’da sürdürüyor

Malatyalı Mustafa Argum, yaklaşık 100 yıl önce dedesinin yaptığı terzilik mesleğini babasından devralarak Bitlis’in Tatvan ilçesinde sürdürüyor.

Tatvan ilçesinde yaşayan Malatyalı Mustafa Argum, dede ve babasından kalan mesleği büyük bir itinayla devam ettiriyor. Ailenin son ustası olduğunu söyleyen Argum, “Malatyalıyım. Terzi işini icra etmekteyim. Terzi işi dededen kalma çünkü biz küçükken dedemiz eski tezgâhlarda dokuma yapardı. Daha sonra babam devam etti. Babamlar İstanbul’a taşındılar ve orada devam ettik. O zamanlar fazla tekstil yeri yoktu. Özel dikim yerleri vardı. Biz de orada çıraklık yaparak çekirdekten yetişmeyiz. Biz bu işin okulunu okumadık ama okulu okuyandan daha çok bilgi, birikim ve donanıma sahibiz. Ailevi nedenlerden dolayı Tatvan’a göç etmek zorunda kaldım. Tatvan’da da terzi işine devam etmekteyim. Terziliği severek yapıyorum. Kişiye özgü, özel tasarımlar dikiyoruz. 20 yıldır bu işi icra etmekteyim. Özel gelinlik tasarımlarımız ve yöresel elbiseler yapıyoruz. Gelen müşteriye yaklaşımımız, kaybedilen bir müşteri milli bir servettir. Biz bunun farkında olarak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim için müşteri memnuniyeti ön plandadır” dedi.

Öncelikle müşteri memnuniyetinin kazanılması gerektiğini vurgulayan çırak Yahya Özdemir de, “Ustamızın yanında çırak olarak çalışıyorum. Onun yanında inşallah bu mesleği öğreneceğim. Güzel bir mesleği var. İstediğiniz her şeyi dikebiliyor. Bir insanın o elbiseyle nasıl görünmesi gerektiğini çok iyi bilen bir ustadır. İnsanlarımız da bundan memnun olur. Müşteri memnun olmadığı zaman biz velinimetimizi kaybederiz. Çünkü onu kazanmanın tek yolu onu memnun etmektir. Memnun etmenin yolu da işi gayet iyi ve düzgün bir şekilde çıkarabilmektir” ifadelerini kullandı.