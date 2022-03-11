Kuşların karla imtihanı

Mart ayının kapıdan baktırdığı illerden biri olan Bitlis’te yoğun kar yağışı hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor.

Önceki gün başlayan bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde devam eden kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Tatvan ilçesinde de yoğun şekilde devam eden kar yağışı insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede uçmakta zorlanan kuşlar çareyi ağaçlara konup beklemekte buluyor. Dakikalarda kıpırdamadan ağaçların üzerinde bekleyen kuşların tüyü ise kısa sürede karla kaplanıyor.

Kuşların zorlu kış şartlarındaki karla imtihanı ise çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.