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Küçük çocuğun parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı
BİTLİS'TE KÜÇÜK ÇOCUĞUN PARMAĞINDA YÜZÜK ÇIKMAYINCA KESİLEREK ÇIKARILDI.
BİTLİS 26.07.2020, 20:47
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Bitlis’te 6 yaşındaki küçük çocuğun parmağındaki yüzük çıkmayınca ailesi paniğe kapılarak hastaneye götürdü. Hastanede de yüzük çıkarılamayınca itfaiye ekipleri gelerek yüzüğü keserek çıkardı.
Bitlis’te Berat İçten isimli 6 yaşındaki küçük çocuğun parmağındaki yüzük sıkıştı. Ailesi de yüzüğü çıkaramayınca küçük Berat hastane götürüldü. Hastanede de yüzük çıkarılamayınca Bitlis Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Yüzük çıkarma aparatı ile hastaneye giden ekipler, hummalı ve dikkatli çalışma ile çocuğun parmağındaki yüzüğü keserek çıkarmayı başardı. Parmağına sıkışan yüzüğü ekiplerin çıkartmasıyla küçük çocuk rahat bir nefes aldı.
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