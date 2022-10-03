Kızılay ekibi yüzleri güldürmeye devam ediyor

Kızılay Bitlis-Adilcevaz Şubesi, yaptığı sosyal projelerin yanı sıra muhtaç ailelere verdiği yardımlarla yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Kızılay ekibi, okul döneminde dar gelirli öğrencilere kırtasiye ve yardıma muhtaç birçok aileye yaptığı yardımlarla çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay Bitlis Şubesi ile birlikte yaptığı ortak projeyle 20 genç kızı Hatay’ın Arsuz ilçesindeki gençlik kampına gönderdiklerini ifade eden Kızılay Adilcevaz Şube Başkanı Çağlar Toğal, “2019’da şubemizi kurduğumuzdan beri gece gündüz Adilcevaz’da yardıma muhtaç ne kadar aile varsa hepsine ulaştık. Son olarak geçen hafta Bitlis Şube Başkanımız Ali Cengiz ile beraber yaptığımız sosyal projeyle Adilcevaz’da 20 genç kızımızı Arsuz Gençlik Kampına 7 günlük tatile gönderdik. Bu tür sosyal, kültürel ve eğitime yönelik projelerimize devam edeceğiz” dedi.