Kitap fuarında Kürtçe kitap standına yoğun ilgi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından organize edilen Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarında açılan Kürtçe kitap standı yoğun ilgi gördü.

Bu yıl ’En İyi Dost Kitaptır’ temasıyla 2 Ocak’ta ilk defa kapılarını açan Tatvan Doğu Anadolu 1. Kitap Fuarı, çok sayıda kitapseverlerin katılımıyla devam ediyor. Bugün saat 21.00’e kadar açık kalacak fuara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

10 gün içerisinde binlerce insanın ziyaret ettiği fuarda stantları bulunan 100’e yakın yayınevlerinden özellikle Kürtçe kitapların sergilendiği stant yoğun ilgi gördü. Stantta daha çok Kürtçe dil öğrenimiyle ilgili kitaplar, sözlükler ve çocuklar için eğitici kitaplar ilgi görürken stant görevlileri ise yoğun ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade etti. Stant sorumlusu Sedat Kafi, Kürtçe yayınları olan yayınevlerinin fuarlara daha fazla katılması gerektiğini söyledi.