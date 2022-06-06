Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yılsonu sergisine katıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergiye katıldı.

Hizan Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sergiye eşi Eslem Yelek ile birlikte katılan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından hazırlanmış olan ürünlerin sergilendiği stantları tek tek gezdi. Kaymakam Yelek, kursiyerlerin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları ürünleri inceleyerek, emekleri için Halk Eğitimi Merkezi çalışanlarına, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışına, Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, eşi Eslem Yelek Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve kursiyerler katıldı.