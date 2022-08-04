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Kaymakam Yelek’ten taziye ziyareti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Yenicik Köy Muhtarı Mesut Kaya’nın annesi Miyaser Kaya’nın vefatı dolayısıyla aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

BİTLİS 04.08.2022, 08:35
Kaymakam Yelek’ten taziye ziyareti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Yenicik Köy Muhtarı Mesut Kaya’nın annesi Miyaser Kaya’nın vefatı dolayısıyla aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Taziye alanında Kaya ailesi ile yakından ilgilenen Kaymakam Yelek, daha sonra köy ahalisi ile sohbet edip taleplerini dinleyerek, köyde bazı çalışmaların yapılması için talimat verdi.

Taziye ziyaretine Kaymakam Yelek ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Sağınlı Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Mehmet Deke ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkaz katıldı.

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