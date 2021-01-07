Kaymakam Yelek’ten okul ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yatılı bölge ortaokulunu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör ile birlikte gerçekleştirdiği okul ziyaretinde idarecilerle bir araya gelen Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, okulun eğitim öğretim çalışmaları hakkında Müdür Mehmet Cemil Tarhan’dan bilgi aldı. Okulun fiziki şartları ve yatılı kalan öğrencilerin kullandıkları alanlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, “Çocuklarımız bizlerin geleceği, onların en iyi şekilde ve en güzel ortamda eğitim almaları için çalışmalıyız. Pandeminin kısa sürede bitmesini ve geleceğin umutları olan çocuklarımızı tekrar okul sıralarında görmeyi diliyoruz” dedi.