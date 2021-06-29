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Kaymakam Yelek’ten hane ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretlerinde bulunarak ailelerin talep ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

BİTLİS 29.06.2021, 09:24
Kaymakam Yelek’ten hane ziyareti

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, hane ziyaretlerinde bulunarak ailelerin talep ve sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Sehelnaz Özdemir’i evinde ziyaret eden Kaymakam Yelek, aile ile yakından ilgilenerek talep ve sıkıntılarını dinledi. Program dahilinde hane ziyaretlerine devam edeceğini söyleyen Kaymakam Yelek, “Sosyal devlet ilkesi gereği toplum ve toplumu oluşturan aile ve bireylerin refah düzeylerinin arttırılmasına yönelik hane ziyaretlerimizi mümkün olduğunca aksatmadan devam ettiriyoruz. Devletimizin şefkatli kollarının her zaman onları sardığını hissettirmeye çalışıyoruz. Ailemize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, evlatlarıyla birlikte sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum” dedi.
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